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В Свердловской области задержаны подозреваемые в убийстве женщины и ее внука-инвалида

Новости Урала
18 июля, 9:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Двое местных жителей заключены под стражу

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Свердловской области задержали подозреваемых в убийстве пожилой женщины и ее внука-инвалида. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В дежурную часть отдела полиции города Кушва Главного управления МВД России по Свердловской области обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что в одном из частных домов на улице Транспортной обнаружила тело 90-летней соседки. До пенсионерки на протяжении нескольких дней не мог дозвониться ее сын и попросил соседку проверить мать.

"Во время осмотра дома сотрудники полиции нашли тела пенсионерки и ее внука, 37-летнего инвалида", - сообщила Ирина Волк, отметив, что на телах имелись признаки насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали двух местных жителей, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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