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Пассажиропоток Кольцова вырос на 25% по сравнению с первым полугодием 2016 года

Новости Урала
18 июля, 9:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, июля. /ТАСС

На международных направлениях показатель увеличился почти на 75%

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург) в первой половине 2017 года обслужил 2 млн 299 тыс. пассажиров, на 25,2% улучшив показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе аэропорта.

"В первой половине 2017 года аэропорт обслужил 2 млн 299 тыс. пассажиров, это на 25,2% выше относительно аналогичного периода прошлого года. При этом пассажиропоток на международных направлениях вырос почти на 75%, составив 752 тыс. человек. В пятерку направлений, показавших наибольший прирост количества пассажиров в физическом выражении, [вошли] Анталья (Турция), Москва, Санья (Китай), Новосибирск и Красноярск", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в первой половине 2017 года рейсы на регулярной основе из аэропорта Кольцово выполнялись по 80 направлениям, в аэропорту работают более тридцати авиакомпаний.

Международный аэропорт Кольцово - один из лидеров в России по объемам пассажирских перевозок. В минувшем году аэропорт обслужил 4,3 млн пассажиров (на 53 тыс. больше, чем в 2015 году).

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