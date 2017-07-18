Незаконная врезка в электросеть стала причиной пожара с девятью погибшими на Ямале

ТАСС, 18 июля. Незаконная врезка жильцов в электросеть стала причиной пожара в многоквартирном деревянном доме в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), в котором погибли девять человек. Трагедия произошла в июле 2016 года, сообщили ТАСС в пресс-службе ямальского управления СК РФ.

"Отделом по расследованию особо важных дел проведено расследование уголовного дела, возбужденного год назад по факту пожара в городе Лабытнанги, где погибло девять человек. По результатом комплексной судебной пожарно- технической экспертизы установлено, что к пожару привели действия жильцов, которые осуществили незаконную врезку подключения к электросистеме дома от счетчика с вынесением напряжения на трубы тепло и водоснабжения. В результате произошел их резкий нагрев и воспламенение горючих материалов дома", - уточнили в ведомстве.

По данным СК, многоквартирный дом сгорел практически полностью, поэтому установить действия каких конкретных жителей привели к пожару не удалось.

Пожар в Лабытнанги произошел 16 июля 2016 года в многоквартирном деревянном доме. В результате погибли девять человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших получил ожоги 90% тела, его жизнь удалось спасти. Из-за трагедии на Ямале был объявлен траур.