Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Незаконная врезка в электросеть стала причиной пожара с девятью погибшими на Ямале

Новости Урала
18 июля, 11:13 UTC+3 ТАСС

В июле 2016 года в городе Лабытнанги практически полностью сгорел многоквартирный дом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 июля. Незаконная врезка жильцов в электросеть стала причиной пожара в многоквартирном деревянном доме в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), в котором погибли девять человек. Трагедия произошла в июле 2016 года, сообщили ТАСС в пресс-службе ямальского управления СК РФ.

"Отделом по расследованию особо важных дел проведено расследование уголовного дела, возбужденного год назад по факту пожара в городе Лабытнанги, где погибло девять человек. По результатом комплексной судебной пожарно- технической экспертизы установлено, что к пожару привели действия жильцов, которые осуществили незаконную врезку подключения к электросистеме дома от счетчика с вынесением напряжения на трубы тепло и водоснабжения. В результате произошел их резкий нагрев и воспламенение горючих материалов дома", - уточнили в ведомстве.

По данным СК, многоквартирный дом сгорел практически полностью, поэтому установить действия каких конкретных жителей привели к пожару не удалось.

Пожар в Лабытнанги произошел 16 июля 2016 года в многоквартирном деревянном доме. В результате погибли девять человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших получил ожоги 90% тела, его жизнь удалось спасти. Из-за трагедии на Ямале был объявлен траур.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит одна из высоток на Новом Арбате
2
В Донецке провозгласили государство Малороссия
3
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
4
Депутат ГД обратился в Генпрокуратуру после скандала со свадьбой дочери судьи на Кубани
5
Кабмин РФ утвердил список продукции, экспорт которой поддержат в приоритетном порядке
6
Россия оставляет за собой право на ответные меры в вопросе дипсобственности с США
7
Воспитанник детского сада в Челябинске скончался от менингита
Темы дня
Реклама