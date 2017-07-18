Воспитанник детского сада в Челябинске скончался от менингита

ТАСС, 18 июля./ТАСС/. Воспитанник ясельной группы детского сада №393 в Челябинске скончался от менингита. Об этом сообщила ТАСС заведующая учреждением Марина Платонова.

"Ребенок посещал в последний раз детский сад 12 июля, в среду, в субботу мы узнали об этом трагическом событии. В помещении была произведена дезинфекция, сейчас ясельная группа "Пчелки" находится на карантине", - сказала она.

По данным заведующей, у всех контактных детей и сотрудников взяты пробы. Также их каждый день будут досматривать медики.

"По предписанию Роспотребнадзора группа не контактирует с другими воспитанниками сада и будет находиться на карантине до 22 числа. Кроме этого, были отменены все культурно-массовые мероприятия", - сказала она.

Информацию от управления Роспотребнадзора по региону пока получить не удалось.