Более 2 млн рублей долга выплачено работникам завода "Алмаз" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Около 2,4 млн рублей задолженности по заработной плате выплачено работникам Алапаевского машиностроительного завода ("Алмаз", Свердловская область) в июле 2017 года. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

"В 2015 году Алапаевский машиностроительный завод признан банкротом, введена процедура конкурсного производства. На тот момент реестровая задолженность перед 40 работниками предприятия составляла более 5,1 млн рублей", - сказала она.

Собеседница уточнила, что в мае 2017 года конкурсный управляющий заключил четыре договора на реализацию имущества предприятия на сумму свыше 12 млн рублей, и "уже в июле текущего года работниками предприятия было выплачено более 2,4 млн рублей долга" по реестровой задолженности.

В понедельник, 17 июля, депутат Госдумы Наталья Поклонская в ходе визита в Екатеринбург сообщила журналистам об обращении к ней бывшего сотрудника Алапаевского машиностроительного завода по поводу невыплаты заработной платы. Поклонская заявила, что данное обращение будет у нее на контроле.

Кроме того, пообещала депутат, "будут направлены соответствующие депутатские запросы, поскольку это не один сотрудник, имеющий задолженность по заработной плате, их таких много на данном заводе". Она также отметила, что "необходимо по данным фактам очень жестко реагировать, потому что люди работают, и нарушение их прав на оплату труда - грубейшее нарушение конституционных прав человека".

По словам Канатовой, у предприятия была еще текущая задолженность в размере более 2,7 млн рублей. На сегодняшний день она полностью погашена.

Аналогичные случаи

Другое крупное местное предприятие - Алапаевский металлургический завод (АМЗ) - также имеет долги по заработной плате перед сотрудниками. Ранее СУ СК РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье "Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы" по факту невыплаты свыше 6 млн рублей 87 его сотрудникам. По версии следствия, с марта по август 2016 года работникам завода частично не выплачивалась зарплата.

Долги по заработной плате перед сотрудниками также имеются у Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. На заводе отказались платить людям заработную плату до тех пор, пока к руководству не обратится президент России.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Обращение рабочих он передал губернатору Евгению Куйвашеву во время личной встречи 9 июля.

По данным на 17 июля 2017 года, 173 сотрудникам Нижнетагильского завода выплачено 11,9 млн рублей.