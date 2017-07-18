Осужден на три года учредитель уральской газеты, вымогавший у депутата 1 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска во вторник признал учредителя газеты "Правда города Златоуста" Валерия Ускова виновным в вымогательстве 1 млн рублей у депутата Госдумы Олега Колесникова. Ускову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

"Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении Валерия Ускова. Он признан виновным в вымогательстве, то есть в требовании передачи чужого имущества в крупном размере под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего. (...) Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда", - уточнили в пресс-службе.

Как было установлено в суде, Усков вымогал у депутата 1 млн рублей. Он угрожал потерпевшему опубликовать компромат в предвыборный период в газете "Правда города Златоуста", где был учредителем и руководил редакцией.