Осужден на три года учредитель уральской газеты, вымогавший у депутата 1 млн рублей

Пресс-конференция, посвященная докладу РИСИ о перспективах рубля как международной валютыЭкономика и бизнес 18 июля, 13:06
IAAF завершила прием заявок атлетов на получение нейтрального статуса для участия в ЧМСпорт 18 июля, 13:04
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метроКультура 18 июля, 12:54
Георгий Лунтовский покидает пост первого зампреда ЦБЭкономика и бизнес 18 июля, 12:45
Футболист "Локомотива" Ари подал документы на получение гражданства РФСпорт 18 июля, 12:35
Более 200 человек планируют уволить с "АвтоВАЗа" в ближайшие месяцыЭкономика и бизнес 18 июля, 12:32
Москвичи смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы в рамках Недели российского киноМосква 18 июля, 12:26
Керлинг на колясках внесен во Всероссийский реестр видов спортаСпорт 18 июля, 12:17
Самолеты МС-21 и Superjet 100 будут модифицированыЭкономика и бизнес 18 июля, 12:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска во вторник признал учредителя газеты "Правда города Златоуста" Валерия Ускова виновным в вымогательстве 1 млн рублей у депутата Госдумы Олега Колесникова. Ускову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.
"Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении Валерия Ускова. Он признан виновным в вымогательстве, то есть в требовании передачи чужого имущества в крупном размере под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего. (...) Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда", - уточнили в пресс-службе.
Как было установлено в суде, Усков вымогал у депутата 1 млн рублей. Он угрожал потерпевшему опубликовать компромат в предвыборный период в газете "Правда города Златоуста", где был учредителем и руководил редакцией.