Суд арестовал одного из фигурантов дела о массовых беспорядках в Рефтинском спецучилище

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд во вторник арестовал одного из фигурантов дела о массовых беспорядках в Рефтинском специальном училище закрытого типа для подростков с девиантным поведением в Свердловской области. Подсудимый не явился на заседание, сообщила пресс-служба суда.
"Свердловский областной суд арестовал одного из фигурантов дела по массовым беспорядкам в "Рефтинском СУВУ". Находясь до этого на подписке о невыезде, подсудимый не явился сегодня на судебное заседание. Рассмотрение дела по существу отложено на 24 июля", - говорится в сообщении.
В конце августа 2016 года неустановленные лица с целью дестабилизации обстановки в Рефтинском специальном училище закрытого типа для подростков с девиантным поведением организовали массовые беспорядки и подстрекали нескольких несовершеннолетних воспитанников училища к применению насилия к сотрудникам учреждения и уничтожению имущества.
С 31 августа по 2 сентября некоторые воспитанники училища устроили беспорядки, в ходе которых пострадали сотрудники учреждения, а также было уничтожено имущество на общую сумму более 125 тыс. рублей. Прокуратурой было установлено, что в спецучилище к работе с детьми допускались лица, имевшие судимость за преступления небольшой и средней тяжести.