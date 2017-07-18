Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Югра примет восемь крупных спортивных мероприятий в 2018 году

Новости Урала
18 июля, 13:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, июля. /ТАСС

В их числе Кубок МСБ по биатлону, чемпионат России по биатлону, чемпионат мира по шахматам среди женщин по нокаут системе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  примет восемь крупных спортивных мероприятий в 2018 году. Об этом во вторник сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"По предложению международных и всероссийских спортивных федераций в 2018 году Югра готовится принять восемь крупных спортивных стартов, в том числе таких знаковых как Кубок МСБ по биатлону, чемпионат России по биатлону, чемпионат мира по шахматам среди женщин по нокаут системе", - сообщили в департаменте. По словам и. о. губернатора Югры Геннадия Бухтина, для тщательной подготовки должны быть утверждены планы работы оргкомитетов по каждому из спортивных мероприятий не позднее чем за три месяца до их начала.

В департаменте напомнили, что в начале этого месяца зампред правительства РФ Виталий Мутко заявил о том, что в случае не допуска российских паралимпийцев на Паралимпиаду-2018 в Южной Корее, Россия проведет свою Паралимпиаду в Ханты-Мансийске.

"Мы также, как и Виталий Леонтьевич надеемся на разумность наших международных партнеров, на то, что наши паралимпийцы все-таки отправятся Пхенчхан. Однако мы должны быть готовы к любым сценариям, в том числе альтернативным Паралимпийским играм в Югре в марте 2018 года. Для этого у нас есть все необходимое - инфраструктура, опыт, подготовленные волонтеры и кадры - в любом случае наши паралимпийцы смогут продемонстрировать свои возможности, а югорчане станут участниками спортивного праздника олимпийского уровня", - отметил Бухтин.

Кроме этого, прошло обсуждение подготовки к Всемирной шахматной Олимпиаде 2020 года в Ханты-Мансийске. Определена исполнительная дирекция, подписано соглашение с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), разработана концепция развития микрорайона "Западный", который примет у себя участников и гостей Олимпиады из 180 стран мира. "План (подготовки) состоит из семи тематических блоков, затрагивает компетенцию сразу 11 региональных органов власти Югры", - пояснили в департаменте.

С начала этого года в автономном округе прошел ряд крупных спортивных мероприятий - вторая Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов, чемпионат России по лыжным гонкам и пятый Международный Югорский лыжный марафон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Донецке провозгласили государство Малороссия
2
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
3
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
4
В ЛНР опровергли участие представителей республики в заседании по созданию Малороссии
5
Вокалист Depeche Mode выписан из минской больницы
6
В Москве горит одна из высоток на Новом Арбате
7
Самолеты МС-21 и Superjet 100 будут модифицированы
Темы дня
Реклама