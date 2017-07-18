ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра примет восемь крупных спортивных мероприятий в 2018 году. Об этом во вторник сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"По предложению международных и всероссийских спортивных федераций в 2018 году Югра готовится принять восемь крупных спортивных стартов, в том числе таких знаковых как Кубок МСБ по биатлону, чемпионат России по биатлону, чемпионат мира по шахматам среди женщин по нокаут системе", - сообщили в департаменте. По словам и. о. губернатора Югры Геннадия Бухтина, для тщательной подготовки должны быть утверждены планы работы оргкомитетов по каждому из спортивных мероприятий не позднее чем за три месяца до их начала.

В департаменте напомнили, что в начале этого месяца зампред правительства РФ Виталий Мутко заявил о том, что в случае не допуска российских паралимпийцев на Паралимпиаду-2018 в Южной Корее, Россия проведет свою Паралимпиаду в Ханты-Мансийске.

"Мы также, как и Виталий Леонтьевич надеемся на разумность наших международных партнеров, на то, что наши паралимпийцы все-таки отправятся Пхенчхан. Однако мы должны быть готовы к любым сценариям, в том числе альтернативным Паралимпийским играм в Югре в марте 2018 года. Для этого у нас есть все необходимое - инфраструктура, опыт, подготовленные волонтеры и кадры - в любом случае наши паралимпийцы смогут продемонстрировать свои возможности, а югорчане станут участниками спортивного праздника олимпийского уровня", - отметил Бухтин.

Кроме этого, прошло обсуждение подготовки к Всемирной шахматной Олимпиаде 2020 года в Ханты-Мансийске. Определена исполнительная дирекция, подписано соглашение с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), разработана концепция развития микрорайона "Западный", который примет у себя участников и гостей Олимпиады из 180 стран мира. "План (подготовки) состоит из семи тематических блоков, затрагивает компетенцию сразу 11 региональных органов власти Югры", - пояснили в департаменте.

С начала этого года в автономном округе прошел ряд крупных спортивных мероприятий - вторая Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов, чемпионат России по лыжным гонкам и пятый Международный Югорский лыжный марафон.