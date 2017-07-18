Турецкая авиакомпания AtlasGlobal временно приостановила полеты из Тюмени в Стамбул

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ТАСС, 18 июля. Турецкий авиаперевозчик AtlasGlobal временно приостановил полетную программу между Тюменью и Стамбулом, сказали во вторник ТАСС на горячей линии авиакомпании. О причинах официально не сообщается, однако, по мнению эксперта, дело в конкуренции с другим турецким перевозчиком - Turkish Airlines.
"Полеты из Тюмени в Стамбул временно приостановлены. Руководство компании нам не объяснило причин принятия такого решения", - сообщил корреспонденту ТАСС оператор горячей линии.
Данную информацию ТАСС подтвердили и в пресс-службе тюменского аэропорта. "Аэропорт обслуживает самолеты согласно заявкам от перевозчиков", - добавили в пресс- службе.
По мнению исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, турецкий авиаперевозчик принял такое решения из-за того, что не смог конкурировать на рынке с авиакомпанией Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии").
"Пассажиры, вылетающие из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, уже ориентированы на "Турецкие авиалинии" - крупнейшую турецкую авиакомпанию, которая уже давно работает на уральском рынке и имеет обширную сеть стыковок по всем миру. Поэтому уральцам выгодно лететь до Стамбула самолетами данной авиакомпании, а оттуда совершать перелеты в другие страны. Скорее всего, руководство AtlasGlobal надеялось, что часть тюменских пассажиров перейдут к ним, но этого не произошло, так как "Турецкие авиалинии" продолжают выполнять большинство рейсов с Урала в Турцию", - сказал Мальцев.