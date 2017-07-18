Узникам фашистских лагерей в Свердловской области выделят бесплатные путевки в санатории

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник внесли изменения в региональный закон "О социальной поддержке ветеранов", согласно которым узники фашистских концлагерей, а также некоторые категории ветеранов Великой Отечественной войны будут раз в два года получать бесплатные путевки в санатории или компенсации в 2 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Депутаты внесли изменения в региональный закон, поправки к которому инициировал врио губернатора (Свердловской области - прим. ТАСС) Евгений Куйвашев. Теперь имеющие инвалидность несовершеннолетние узники концлагерей один раз в два года смогут получать бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение либо выплату денежной компенсации в 2 тыс. рублей вместо получения путевки. Дополнительная льгота также распространяется на женщин - участниц Великой Отечественной войны, не имеющих инвалидности, на тружеников тыла и на лиц, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. В общей сложности это 2,35 тыс. человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, в регионе сейчас проживает 411 бывших несовершеннолетних узников концлагерей. "Как показывает практика, по медицинским показателям путевку получат 1,5% от общей численности, компенсацию - порядка 6%. Дополнительные расходы областного бюджета с учетом увеличения стоимости компенсации составят в 2017 году 1,9 млн рублей", - приводит пресс-служба слова Злоказова с заседания Закосбрания области.