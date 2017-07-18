Аграрии Челябинской области соберут не менее 1,8 млн тонн зерна в 2017 г.

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Прошедшие в Челябинской области в июне-июле грозы и град не станут причиной падения урожайности на полях региона. Аграрии соберут урожай не ниже прошлого года, когда было намолочено 1,8 млн тонн зерна, сообщил в понедельник ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин.

"В Красноармейском районе Челябинской области в начале июня были заморозки. Ураган сорвал теплицы в Чурилово на площади 5 га. В Варненском районе град повредил (растения - прим. ТАСС) на площади более 2 тыс. га, в Брединском районе от града пострадали порядка 15 тыс. га зерновых культур. Но вместе с тем объем произведенной продукции в растениеводстве в этом году будет не ниже прошлого года, так как впереди хорошие погодные условия", - сказал собеседник агентства.

Площадь ярового сева в регионе в 2017 году превысила 1,6 млн га, что на 30 тыс. больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что аграрии Челябинской области в 2016 году собрали 1,8 млн тонн зерна в бункерном весе, что на 100 тыс. тонн больше 2015 года. Это один из самых высоких показателей за последние 25 лет. Средняя урожайность составила 14,6 ц/га (в 2015 году - 13,5 ц/га).