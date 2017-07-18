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Предприятие в Курганской области задолжало сотрудникам более 5 млн рублей зарплаты

Новости Урала
18 июля, 14:15 UTC+3 ТАСС

Пострадали 96 сотрудников Шадринского телефонного завода

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ТАСС, 18 июля. Задолженность по заработной плате перед 96 сотрудниками Шадринского телефонного завода составила 5,5 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Курганской области.

"Задолженность по заработной плате на Шадринском телефонном заводе на 1 июля составляет 5,5 млн рублей. Среди пострадавших - 96 сотрудников предприятия. Сегодня завод находится в состоянии банкротства, назначено конкурсное управление", - говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Алексея Кокорина, собственник завода дал обещание о выплате задержанной заработной платы в конце этой недели - начале следующей. "Оценку действиям руководства предприятия дадут правоохранительные органы. Я хочу подчеркнуть: все заработанные заводчанами деньги должны быть им выплачены", - приводит пресс-служба его слова.

По поручению прокуратуры Курганской области Государственной инспекцией труда проводится проверка соблюдения трудового законодательства, а также эффективности деятельности арбитражного управляющего предприятием. "С целью защиты прав граждан Шадринским межрайонным прокурором в текущем году направлено в суд 298 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы за январь - март 2017 года, которые рассмотрены и удовлетворены", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ "Невыплата заработной платы" в отношении руководителя Шадринского телефонного завода.

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