Предприятие в Курганской области задолжало сотрудникам более 5 млн рублей зарплаты

На II музыкальном фестивале Skolkovo Jazz Science выступят Azekel и Christian Sands TrioНовости партнеров 18 июля, 14:35
Российские синхронистки боялись, что на ЧМ могут выступить слабее, чем олимпийская командаСпорт 18 июля, 14:33
Открытие авиасалона МАКС-2017. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 18 июля, 14:31
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на ТемзеОбщество 18 июля, 14:12
Покровская: год подготовки синхронисток России к чемпионату мира получился тяжелейшимСпорт 18 июля, 14:10
Покровская считает странным, что итальянский арбитр судил сына в синхронном плавании на ЧМСпорт 18 июля, 14:04
ВВС коалиции во главе с США нанесли удар в СирииМеждународная панорама 18 июля, 14:02
УГМК возведет ледовый дворец на месте недостроенной телебашни в ЕкатеринбургеНовости Урала 18 июля, 13:59
Россиянки Чуйнышена и Тимошинина не смогли выйти в полуфинал ЧМ в прыжках с вышкиСпорт 18 июля, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 июля. Задолженность по заработной плате перед 96 сотрудниками Шадринского телефонного завода составила 5,5 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Курганской области.
"Задолженность по заработной плате на Шадринском телефонном заводе на 1 июля составляет 5,5 млн рублей. Среди пострадавших - 96 сотрудников предприятия. Сегодня завод находится в состоянии банкротства, назначено конкурсное управление", - говорится в сообщении.
По словам губернатора региона Алексея Кокорина, собственник завода дал обещание о выплате задержанной заработной платы в конце этой недели - начале следующей. "Оценку действиям руководства предприятия дадут правоохранительные органы. Я хочу подчеркнуть: все заработанные заводчанами деньги должны быть им выплачены", - приводит пресс-служба его слова.
По поручению прокуратуры Курганской области Государственной инспекцией труда проводится проверка соблюдения трудового законодательства, а также эффективности деятельности арбитражного управляющего предприятием. "С целью защиты прав граждан Шадринским межрайонным прокурором в текущем году направлено в суд 298 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы за январь - март 2017 года, которые рассмотрены и удовлетворены", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.
Кроме того, следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ "Невыплата заработной платы" в отношении руководителя Шадринского телефонного завода.