Прокуратура проверит сообщения СМИ о выпасе свиней на мемориале в Челябинской области

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Прокурор Челябинской области поручил провести проверку после сообщений местных СМИ о том, что заброшенный мемориал участникам Великой Отечественной войны в селе Нижнепетропавловское стали использовать для выпаса свиней. Об этом сообщили во вторник в областной прокуратуре.
"По поручению прокурора области Александра Кондратьева прокуратурой области организована проверка по информации СМИ о заброшенном мемориале участникам Великой Отечественной войны в селе Нижнепетропавловское Красноармейского района. По итогам проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления. Ход проверки поставлен прокурором на личный контроль", - сообщили в прокуратуре.
Ранее местные СМИ опубликовали материалы, в которых говорится, что мемориал стал местом выпаса свиней. Тексты проиллюстрированы фотографиями. Уточняется, что на территории мемориала воинских захоронений нет.