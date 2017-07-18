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Прокуратура проверит сообщения СМИ о выпасе свиней на мемориале в Челябинской области

Новости Урала
18 июля, 16:23 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 18, июля. /ТАСС

В СМИ уточняется, что на территории заброшенного мемориала воинских захоронений нет

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Прокурор Челябинской области поручил провести проверку после сообщений местных СМИ о том, что заброшенный мемориал участникам Великой Отечественной войны в селе Нижнепетропавловское стали использовать для выпаса свиней. Об этом сообщили во вторник в областной прокуратуре.

"По поручению прокурора области Александра Кондратьева прокуратурой области организована проверка по информации СМИ о заброшенном мемориале участникам Великой Отечественной войны в селе Нижнепетропавловское Красноармейского района. По итогам проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления. Ход проверки поставлен прокурором на личный контроль", - сообщили в прокуратуре.

Ранее местные СМИ опубликовали материалы, в которых говорится, что мемориал стал местом выпаса свиней. Тексты проиллюстрированы фотографиями. Уточняется, что на территории мемориала воинских захоронений нет.

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