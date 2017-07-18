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Прокуратура проверит факты отказа в помощи пострадавшим от урагана в Свердловской области

Новости Урала
18 июля, 17:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, июля. /ТАСС

По данным ведомства, 44 жителям Староуткинска было отказано в оказании единовременной материальной помощи

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Прокуратура Шалинского района Свердловской области проверит факты отказа в оказании единовременной материальной помощи 44 жителям городского округа Староуткинск, пострадавшим от урагана 3 июля. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее, 3 июля, во время мощной грозы и сильного ветра на Среднем Урале погиб человек, 11 были госпитализированы, десять из них - в Свердловской области, один - в Челябинской. Самая тяжелая ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске, где был введен режим ЧС. Власти Нижнего Тагила выделят более 105 млн рублей из бюджета города на ликвидацию последствий непогоды.

"На данный момент за оказанием материальной помощи в администрацию муниципалитета (Шалинского района Свердловской области - прим. ТАСС) с заявлениями обратилось 212 человек. По 143 заявлениям пострадавшим уже оказана материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека. Однако 44 заявителям в оказании единовременной материальной помощи отказано. В настоящее время прокуратура Шалинского района проводит проверку правомерности действий администрации муниципалитета по отказу в предоставлении материальной помощи", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что прокурор Шалинского района Дмитрий Фамутдинов 13 июля выезжал в Староуткинск, где к нему обратилась многодетная мать, которой было оказано в предоставлении помощи для ликвидации последствий урагана.

"Прокурор района на месте незамедлительно отреагировал. После чего органами исполнительной власти муниципалитета принято решение об оказании данной семье материальной помощи. В настоящее время женщина и члены ее семьи включены в соответствующие списки на ее получение. Прокуратура, в свою очередь, данный вопрос проконтролирует", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прокурор Свердловской области Сергей Охлопков проинформировал временно исполняющего обязанности губернатора региона Евгения Куйвашева о необходимости взять под личный контроль ход выполнения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в ряде муниципалитетов 3-4 июля, а также организовать скорейшую выплату материальной помощи жителям региона, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

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