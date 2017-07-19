Сотрудники Росгвардии обнаружили в Ханты-Мансийске машину с украденными нефтепродуктами

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии обнаружили автомобиль "КамАЗ" с почти 20 тоннами украденных нефтепродуктов в Ханты-Мансийске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба ведомства.

По данным Росгвардии, подозреваемые путем врезки в напорный нефтепровод украли около 17 тыс. кубометров углеводородов.

"В результате серии спецопераций, проведенных сотрудниками ОМОНа управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в Нижневартовском районе, были задержаны пять человек. Правоохранители изъяли нефтяные шланги, отводы, запорную арматуру, автомашину "КамАЗ" с 20 тоннами нефтепродуктов, а также денежные средства, вырученные от продажи незаконно добытого сырья", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.