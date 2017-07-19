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Первые природные пожары возникли на Ямале в 2017 году из-за жаркой погоды

Новости Урала
19 июля, 11:30 UTC+3 ТАСС

Уже несколько дней столбики термометров в регионе достигают отметки в 26 градусов

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 19 июля. Первые в 2017 году природные пожары возникли на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), который полностью входит в арктическую зону РФ, из-за жаркой погоды. Зарегистрировано три очага на площади 18 гектаров, сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

"На Ямале действуют три природных пожара в Пуровском, Красноселькупском и Шурышкарском районах. Общая площадь пожаров составляет 18 га. Все пожары находятся под контролем: в тушении пожаров задействовано 46 человек личного состава, сил и средств достаточно, работаем в штатном режиме. Все пожары возникли в течение суток в результате установившейся жаркой погоды на Ямале", - отметили в пресс-службе.

По данным синоптиков, уже несколько дней в регионе стоит сухая погода, столбики термометра достигают отметки в плюс 26 градусов. "На сегодняшний день в Шурышкарском и Приуральском районах, в Лабытнанги и Салехарде установлен четвертый класс пожарной опасности. В Надымском, Тазовском и Ямальском районах - 3-й класс, остальные муниципалитеты находятся в зоне 2-го класса", - уточнили в пресс-службе.

Из-за жаркой погоды с 19 июля по 8 августа 2017 года на территории Надымского и Ямальского лесничеств введен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. А с 1 июня в ЯНАО введен особый противопожарный режим. В лесах и тундре запрещается разводить костры, жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и проводить пожароопасные работы в границах населенных пунктов.

Летом 2016 года из-за аномально жаркого сухого лета и обилия гроз на территории округа произошло 536 природных пожаров, выгорело свыше 72 тыс. гектаров. Грозы стали причинами 97% возгораний. Такая ситуация была отмечена в регионе впервые с 1990 года.

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