Атамбаев предложил открыть авиасообщение между Челябинском и Иссык-Кульской областью

ОАК оценила объем рынка гражданских самолетов на ближайшие 20 лет почти в $6 трлнТранспорт 19 июля, 13:13
Синхронистка Колесниченко выиграла золото в произвольной программе солисток на ЧМ-2017Спорт 19 июля, 13:04
Около 20% срочников в ЦВО благодаря службе в армии избавились от гаджетозависимостиНовости Урала 19 июля, 13:01
Памфилова призвала "Яблоко" не "паразитировать" на идее отмены "муниципального фильтра"Политика 19 июля, 12:58
"Атомфлот" и "Совкомфлот" могут стать инвесторами ледокола "Лидер"Экономика и бизнес 19 июля, 12:58
ТАСС расскажет о самых интересных событиях фестиваля "Московское лето. Цветочный джем"Новости агентства 19 июля, 12:56
Красноярские депутаты отменили решение о двукратном повышении собственных зарплатСибирь 19 июля, 12:41
Минфин поддерживает раздельное регулирование вина и другого алкоголяЭкономика и бизнес 19 июля, 12:38
Шойгу посетил строящийся для армии производственно-логистический комплекс в ПодмосковьеАрмия и ОПК 19 июля, 12:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БИШКЕК, 19 июля. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил с инициативой открытия прямого авиасообщения между Челябинском и курортной Иссык-Кульской областью республики. Об этом он заявил в среду в Бишкеке во время встречи с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.
"Атамбаев и Дубровский подчеркнули необходимость активизации прямых контактов между бизнес-кругами Кыргызстана и Челябинской области для реализации взаимовыгодных проектов в сфере туризма, сельского хозяйства, логистики, промышленности и торговли. В этой связи была отмечена важность открытия авиарейса из Челябинска в Иссык-Кульскую область", - говорится в сообщении.
Кроме этого, во время встречи президент и губернатор выразили уверенность, что нынешний визит делегации Челябинской области в Киргизию "поспособствует развитию продуктивных и взаимовыгодных отношений". "Также были обсуждены вопросы углубления экономических отношений между Кыргызстаном и Челябинской областью в сферах, представляющих взаимный интерес с учетом имеющегося потенциала и возможностей, в том числе связанных с процессами экономической интеграции", - отмечается в документе.
В столице Киргизии в среду начались Дни Челябинской области, в рамках которых открылась фотовыставка "Первозданная Россия. Южный Урал", в которую вошли работы известных южноуральских фотографов-пейзажистов. Помимо этого запланирована презентация экономического и инвестиционного потенциала этого российского региона.
"Эта культурно-деловая миссия (приезд делегации Челябинской области - прим. ТАСС) станет очередным шагом к развитию не только торгово-экономического и научно- технического, но и культурного сотрудничества между Челябинской областью и Кыргызской Республикой", - говорится в распространенном Министерством экономики Киргизии сообщении.