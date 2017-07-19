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Атамбаев предложил открыть авиасообщение между Челябинском и Иссык-Кульской областью

Новости Урала
19 июля, 11:52 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 19, июля. /ТАСС

Президент Киргизии заявил об этом в среду в Бишкеке во время встречи с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским

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БИШКЕК, 19 июля. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил с инициативой открытия прямого авиасообщения между Челябинском и курортной Иссык-Кульской областью республики. Об этом он заявил в среду в Бишкеке во время встречи с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Атамбаев и Дубровский подчеркнули необходимость активизации прямых контактов между бизнес-кругами Кыргызстана и Челябинской области для реализации взаимовыгодных проектов в сфере туризма, сельского хозяйства, логистики, промышленности и торговли. В этой связи была отмечена важность открытия авиарейса из Челябинска в Иссык-Кульскую область", - говорится в сообщении.

Кроме этого, во время встречи президент и губернатор выразили уверенность, что нынешний визит делегации Челябинской области в Киргизию "поспособствует развитию продуктивных и взаимовыгодных отношений". "Также были обсуждены вопросы углубления экономических отношений между Кыргызстаном и Челябинской областью в сферах, представляющих взаимный интерес с учетом имеющегося потенциала и возможностей, в том числе связанных с процессами экономической интеграции", - отмечается в документе.

В столице Киргизии в среду начались Дни Челябинской области, в рамках которых открылась фотовыставка "Первозданная Россия. Южный Урал", в которую вошли работы известных южноуральских фотографов-пейзажистов. Помимо этого запланирована презентация экономического и инвестиционного потенциала этого российского региона.

"Эта культурно-деловая миссия (приезд делегации Челябинской области - прим. ТАСС) станет очередным шагом к развитию не только торгово-экономического и научно- технического, но и культурного сотрудничества между Челябинской областью и Кыргызской Республикой", - говорится в распространенном Министерством экономики Киргизии сообщении.

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