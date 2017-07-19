Около 20% срочников в ЦВО благодаря службе в армии избавились от гаджетозависимости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Около 20% военных, завершающих службу по призыву в подразделениях Центрального военного округа, признались, что смогли благодаря службе в армии избавиться от болезненной привязанности к гаджетам и компьютерным играм. Об этом в среду на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"По результатам опроса молодых людей, которые увольняются в запас по завершении службы по призыву, около 20% вчерашних солдат отметили, что армия помогла преодолеть болезненную зависимость от гаджетов, компьютерных игр и социальных сетей. Служба в Вооруженных силах многим дала возможность не только закалиться физически, но и вернуться к реальной жизни, живому общению, обрести армейских друзей", - сказал Рощупкин.

Среди других положительных моментов службы около 27% опрошенных назвали борьбу за возможность поехать в качестве болельщиков на Всемирные военные игры, которые проходили в Сочи марте, а также участвовать, обеспечивать и болеть за свои команды на многочисленных этапах и конкурсах Армейских военных игр, особенно на "Танковом биатлоне". "Около 15% вчерашних солдат среди преимуществ службы назвали возможность побывать в других регионах страны, 9% - попробовать новые блюда на Днях национальной кухни, и более 18% - возможность освоить современные образцы вооружения и военной техники, например, комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", бронетранспортеры БТР-82А, автомобили "Тигр" и современные модификации Т-72", - уточнил полковник.

Всего в опросе приняли участие более 3 тысяч человек.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.