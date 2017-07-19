Прокуратура проверит информацию о долге перед 43 сотрудниками управкомпании на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Серовская городская прокуратура проводит проверку по факту невыплаты 1,3 млн рублей заработной платы 43 сотрудникам предприятия "Аварийно-ремонтная служба" в городе Серове в Свердловской области. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-секретарь региональной прокуратуры Марина Канатова.
"Серовская городская прокуратура проводит проверку по факту невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия "Аварийно-ремонтная служба". Задолженность с января по июнь 2016 года перед 43 сотрудниками составляла 2,6 млн рублей, однако она снизилась до 1,3 млн рублей и более не возрастает, так как предприятие не осуществляет деятельность. По факту невыплаты заработной платы возбуждено и расследуется уголовное дело", - сказала Канатова, добавив, что выплата большей части долгов ожидается до начала августа.
По ее словам, после обращения прокуратуры в суд служба судебных приставов арестовала счет предприятия, чтобы все поступающие средства шли его сотрудникам. "Конкурсный управляющий и руководство "Аварийно-ремонтной службы" обратились в суд с заявлением о взыскании долгов с тех предприятий, которые являются должниками данной компании", - заключила собеседница агентства.