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Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов подал документы на участие в выборах главы города

Новости Урала
19 июля, 14:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, июля. /ТАСС

Процедура выдвижения кандидатов завершается 21 июля

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Сергей Носов

Сергей Носов

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Мэр города Нижний Тагил (Свердловская область) Сергей Носов подал документы на регистрацию для участия в выборах главы города от "Единой России". Об этом в среду ТАСС сообщили в избирательной комиссии Нижнего Тагила.

"Сергей Носов представил документы для выдвижения на должность главы города Нижний Тагил от партии "Единая Россия". Процедура выдвижения кандидатов завершается 21 июля ", - сообщили там.

Помимо действующего мэра, документы на регистрацию также подали кандидат от ЛДПР Ильдар Раинбаков, кандидат от Партии роста Евгений Рохлин и кандидат от "Патриотов России" Никита Чапурин.

Выборы мэра Нижнего Тагила состоятся в единый день голосования, 10 сентября.

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