"Уральские авиалинии" начнут полеты в Грузию из Жуковского с 5 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. "Уральские авиалинии" начнут полеты в Грузию из подмосковного аэропорта Жуковский с 5 августа, рейсы будут осуществляться два раза в неделю - по понедельникам и субботам. Об этом в среду сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 5 августа открывает новый рейс из подмосковного Жуковского в Тбилиси. Тбилиси - это седьмое направление авиакомпании, открытое из международного аэропорта Жуковский. Прямой рейс будет летать дважды в неделю: по понедельникам и субботам. Время в пути - 2 часа 35 минут", - отметили там.

Ранее сообщалось, что с мая грузинские авиавласти не разрешали российской авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнять 4 рейса из аэропорта в подмосковном Жуковском в Тбилиси с летнего расписания. 15 июля Минтранс РФ ограничил полеты для грузинской авиакомпании из Тбилиси в Москву в ответ на эту ситуацию. Спустя два дня, 17 июля, ограничения были сняты, так как грузинские авиавласти согласовали заявку "Уральских авиалиний".