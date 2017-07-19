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"Уральские авиалинии" начнут полеты в Грузию из Жуковского с 5 августа

Новости Урала
19 июля, 16:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, июля. /ТАСС

С мая грузинские авиавласти не разрешали авиакомпании выполнять четыре рейса из аэропорта в подмосковном Жуковском в Тбилиси с летнего расписания

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. "Уральские авиалинии" начнут полеты в Грузию из подмосковного аэропорта Жуковский с 5 августа, рейсы будут осуществляться два раза в неделю - по понедельникам и субботам. Об этом в среду сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 5 августа открывает новый рейс из подмосковного Жуковского в Тбилиси. Тбилиси - это седьмое направление авиакомпании, открытое из международного аэропорта Жуковский. Прямой рейс будет летать дважды в неделю: по понедельникам и субботам. Время в пути - 2 часа 35 минут", - отметили там.

Ранее сообщалось, что с мая грузинские авиавласти не разрешали российской авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнять 4 рейса из аэропорта в подмосковном Жуковском в Тбилиси с летнего расписания. 15 июля Минтранс РФ ограничил полеты для грузинской авиакомпании из Тбилиси в Москву в ответ на эту ситуацию. Спустя два дня, 17 июля, ограничения были сняты, так как грузинские авиавласти согласовали заявку "Уральских авиалиний".

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