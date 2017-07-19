Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области из-за гроз, ливней, града

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июля. /ТАСС/. МЧС распространило штормовое предупреждение о грозе, шквалистом ветре и граде вечером 19 июля, ночью и днем 20 июля в Челябинской области.

"Вечером 19 июля, ночью и днем 20 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с", - говорится в сообщении Главного управления МЧС по региону.

Спасатели рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте, машины парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Местным жителям советуют во время непогоды не прятаться под деревьями, избегать разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.