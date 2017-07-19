Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области из-за гроз, ливней, града

Хоккеисты Хиетанен и Бойд подписали двухлетние контракты с московским "Динамо"Спорт 19 июля, 17:49
Дьяченко: снятие обвинений с российских гребцов мотивирует на дальнейшее выступлениеСпорт 19 июля, 17:41
СМИ: "Фенербахче" отказал "Спартаку" в трансфере футболиста сборной России НойштедтераСпорт 19 июля, 17:31
Российский боксер Гассиев начал подготовку к бою с ВлодарчикомСпорт 19 июля, 17:25
Депутат парламента Литвы призвал внести "Лабораторию Касперского" в список ненадежных фирмМеждународная панорама 19 июля, 17:15
Лидер очкового зачета "Тур де Франс" Киттель завершил выступление на многодневкеСпорт 19 июля, 17:13
Мещеряков: "Локомотив" должен значительно улучшать качество игрыСпорт 19 июля, 17:12
Архипов: выступление гребца Дьяченко на ЧЕ показывает, что он не принимал допингСпорт 19 июля, 17:12
Суд отказал "Аэрофлоту" в иске на 2,1 млрд руб. к производителю SSJ-100Экономика и бизнес 19 июля, 17:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 19 июля. /ТАСС/. МЧС распространило штормовое предупреждение о грозе, шквалистом ветре и граде вечером 19 июля, ночью и днем 20 июля в Челябинской области.
"Вечером 19 июля, ночью и днем 20 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с", - говорится в сообщении Главного управления МЧС по региону.
Спасатели рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте, машины парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Местным жителям советуют во время непогоды не прятаться под деревьями, избегать разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.