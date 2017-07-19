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Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Челябинской области

Новости Урала
19 июля, 17:10 дата обновления: 19 июля, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Причиной стало обрушение скальной породы в Ашинском районе

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Два вагона грузового поезда сошли с рельсов из-за обрушения скальной породы в Ашинском районе Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, пострадавших нет.

"В 14:20 мск на перегоне Миньяр - Биянка произошел сход двух порожних хвостовых вагонов грузового железнодорожного состава, состоящего из 74 вагонов. Причиной происшествия стал сход скальной породы на железнодорожное полотно", - уточнили в региональном МЧС.

В аварийных работах задействованы два восстановительных поезда из Аши и Златоуста. "По информации Куйбышевской железной дороги, задержка пассажирских поездов может составлять до трех часов", - уточнили в ГУ МЧС.

По информации Куйбышевской железной дороги, на данный момент задержаны пассажирские поезда № 373 сообщением Тюмень - Махачкала, № 87 сообщением Нижневартовск - Самара, № 123 Белгород - Новосибирск и № 399 Томск - Анапа.

Причины и другие обстоятельства ЧП устанавливаются.

 

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