Экспорт машиностроительной продукции из Свердловской области в Индию вырос на 46%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Свердловская область заявила о росте экспорта машиностроительной продукции в Индию и Китай на 46%. По данным пресс-службы Министерства международных и внешнеэкономических связей области, основными экспортерами уральского региона являются такие предприятия, как "Уралмашзавод", АО "Уралхиммаш" и "Синара - Транспортные машины".

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в интервью ТАСС подтвердил эту тенденцию. Он связывает это с проведением в Екатеринбурге международной промышленной выставки "Иннопром", странами-партнерами которой за последние три года стали Китай, Индия и Япония.

Польза "Иннопрома"

"Поставки механического оборудования в Китай выросли в 10 раз, электрического - более чем в 6 раз. Товарооборот между Свердловской областью и Индией благодаря партнерству при проведении "Иннопрома" в 2016 году вырос на 44% - до $269 млн. В первом квартале 2017 года - еще на 2%, было подписано первое межрегиональное соглашение - с индийским штатом Махараштра", - сказал Куйвашев.

По данным самих промышленников, сотрудничество со странами БРИКС развивается на протяжении многих лет. Так, "Уралмашзавод" начал первые поставки в Индию в 1956 году после визита премьер-министра Индии Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди на завод в 1955 году. "За 60 лет сотрудничество многое изменилось, и сейчас у завода появляются новые возможности для сотрудничества с индийскими предприятиями. Если раньше партнерами "Уралмашзавода" в Индии были в первую очередь государственные компании, то в последнее время интерес к выстраиванию партнерских отношений демонстрируют все больше частных фирм, во многом это связано с мерами по поддержке промышленности, которые предпринимает правительство страны", - сказали там.

Сегодня "Уралмашзавод" участвует в нескольких крупных проектах в области агломерации для индийских заказчиков. В частности, в 2014 году завод выиграл тендер на модернизацию двух агломашин для компании Vizag Steel Plant, машины были изготовлены на заводе в конце 1980-х годов. "Уралмашзавод" спроектировал и поставил в Индию основное технологическое оборудование двух обжиговых машин для новых фабрик окомкования Shri Jagannath Steels & Power Ltd. и Crest Steel & Power Ltd. Также завод занимается модернизацией шагающих экскаваторов в Индии, поставленных заводом в разные годы.

Индийская АЭС с уральскими комплектующими

По данным местных властей, одним из основных индийских проектов, в котором участвуют уральские предприятия, является строительство индийской АЭС "Куданкулам". В частности, "Уралмашзавод" занимается изготовлением двух кранов эстакады (предназначены для загрузки ядерного топлива в реакторное здание - прим. ТАСС). А "Уралхиммаш" занимается изготовлением емкостей для системы аварийного охлаждения.

"Уралхиммаш" заключил в ноябре 2015 года контракт на изготовление оборудования для энергоблоков № 3 и 4. Это был контракт на изготовление и поставку восьми емкостей системы аварийного охлаждения зоны реактора (САОЗ). В мае 2016 года был заключен еще один контракт на изготовление теперь уже 16 емкостей дополнительной системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для энергоблоков № 3 и № 4", - сообщили в пресс-службе завода.

Кроме того, "Уралмашзавод" занимается проектировкой и изготовлением двух перегрузочных машин нового поколения и четырех шлюзов для персонала индийской АЭС - герметичных входных систем в реакторные помещения.

По данным пресс-службы "Уралхиммаша", работа с индийскими атомщиками строится на основе российских требований, стандартов и норм. "Изготовление ведется по согласованному плану качества. Как и представители промышленных предприятий других стран или России, в первую очередь обращают внимание на наличие необходимых лицензий, сертификатов, технологий для изготовления оборудования, квалифицированного персонала и высокого уровня службы качества. Все эти составляющие актуальны и для заключения контрактов с атомщиками других стран, заказчиками из других отраслей промышленности", - отметили там.

Российско-индийский атом

Россия и Индия много лет сотрудничают в атомной сфере. Первый энергоблок АЭС "Куданкулам" уже сдан в коммерческую эксплуатацию, строительство второго завершено. В настоящее время ожидается разрешение регулирующего органа Индии на его энергопуск. Всего Россия планирует построить в Индии до 25 атомных реакторов.

Кроме того, в рамках подписанной ранее программы по локализации РФ и Индия в ближайшее время подготовят дорожную карту по этому направлению. Финальное решение по глубине локализации и ее срокам - пока предмет договоренностей с индийскими партнерами. Обсуждается также перспектива в ближайшие 10 лет начать в Индии производство комплектующих для ядерного топлива реакторов российского дизайна.

После того как в России был подключен к сети первый в мире реактор поколения "3+" на площадке Нововоронежской АЭС, индийские эксперты заявили, что вторая АЭС в Индии по российскому проекту может получить такие же реакторы. По словам президента группы компаний ASE (инжиниринговая структура Росатома) Валерия Лимаренко, переговоры на эту тему с индийскими партнерами идут.

Особенности проекта

В основе АЭС "Куданкулам" лежит проект с энергоблоками типа ВВЭР-1000, который полностью отвечает требованиям современных нормативно-технических документов России и МАГАТЭ, а также сертифицирован на соответствие требованиям клуба европейских эксплуатирующих организаций (EUR).

Одной из особенностей этого проекта являются усовершенствованные системы безопасности, которые способны срабатывать без участия человека и без использования источника энергии. Установленная на станции система пассивного отвода тепла даже при потере всех внешних источников электроснабжения и возможности подачи технической воды обеспечит надежное охлаждение реактора.

Оборудование АЭС оснащено современной системой рыбозащиты, которая позволяет возвращать обратно в море невредимой до 95% рыбы и другой морской фауны, в том числе планктона.

Станция забирает воду прямо из Индийского океана, на берегу которого она находится. Водозабор выполняет функцию волнорезов - для защиты от сюрпризов, которые преподносит океан. Эта защита уже один раз доказала свою эффективность: во время последнего сокрушительного цунами в 2004 году на станции даже не прекращали работы.

Построенная при участии России индийская АЭС была названа в числе лучших проектов 2014 года, по версии старейшего энергетического журнала США Power Engineering в номинации "Атомная энергетика". По мнению издания, этот проект выражает тренд мировой энергетики - новейшие технологии, позволяющие создавать наиболее чистые и эффективные источники энергии.