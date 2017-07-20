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Дочь погибшей в Таиланде россиянки отправили обратно в РФ

Новости Урала
20 июля, 8:52 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 20, июля. /ТАСС

39-летняя уроженка Тюменской области погибла в ночь на 19 июля, упав с крыши отеля на острове Пхукет

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БАНГКОК, 20 июля. /ТАСС/. Четырнадцатилетняя дочь погибшей в Таиланде россиянки в четверг вылетела обратно в РФ. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

"Удалось оперативно решить все вопросы и отправить девочку обратно домой", - рассказал Соснов. Он также сообщил, что дипломаты связались с отцом ребенка, который сейчас ожидает ее в России.

39-летняя уроженка Тюменской области, приехавшая на отдых на остров Пхукет вдвоем с несовершеннолетней дочерью, погибла в ночь на 19 июля. Женщина упала с крыши отеля, где располагалась зона для отдыха и бассейн. В момент происшествия дочь погибшей находилась в своем номере, а затем поступила под опеку местной полиции.

Причины происшествия пока не установлены. Полиция изучает материалы с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину произошедшего.

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