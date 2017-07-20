Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд изберет меру пресечения учредителю завода в Нижнем Тагиле 21 июля

Новости Урала
20 июля, 8:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, июля. /ТАСС

Учредитель Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денис Кокорин был задержан вечером 19 июля, его обвиняют в невыплате зарплат, сокрытии средств и мошенничестве в особо крупном размере

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила изберет меру пресечения учредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, работники которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, 21 июля. Об этом сообщили в четверг ТАСС в суде.

Учредитель завода, 34-летний Денис Кокорин, был задержан вечером в среду, 19 июля. Ему предъявлены обвинения в невыплате зарплат, сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, и мошенничестве в особо крупном размере.

"Избрание меры пресечения назначено на 21 июля", - уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что Тагилстроевский районный суд отложил избрание Кокорину меры пресечения. "Рассмотрение вопроса о мере пресечения было отложено в среду на 72 часа", - напомнили в суде.

В ходе следствия установлено, что с декабря 2015 года по январь 2017 года на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий возникла задолженность по заработной плате перед более чем 200 работниками на сумму порядка 10 млн рублей. Сумма сокрытых средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов, по имеющимся данным, составила около 5 млн рублей. Кроме того, при изучении следователями финансово-хозяйственной деятельности завода выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 32 млн рублей.

Работники завода, где введена процедура банкротства, в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались, что им отказываются выдавать зарплату до тех пор, пока к руководству завода не обратится глава государства. Выплаты начались после поручения президента Генпрокуратуре провести проверку. В свою очередь СК начал ранее служебную проверку по факту волокиты при расследовании этого уголовного дела. На время проверки был отстранен от исполнения обязанностей руководитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.

По данным на 19 июля 2017 года, 173 сотрудникам завода выплачено порядка 11,9 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование дел нижнетагильского завода
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на G20 обсуждал тему усыновления
2
У Маккейна диагностировали опухоль мозга
3
"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФ
4
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
5
WP: Трамп решил закрыть программу ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии
6
На Камчатке двое рабочих погибли в очистных сооружениях свинокомплекса
7
Bloomberg: Госдеп ликвидирует отдел по кибербезопасности
Темы дня
Реклама