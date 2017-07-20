Суд изберет меру пресечения учредителю завода в Нижнем Тагиле 21 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила изберет меру пресечения учредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, работники которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, 21 июля. Об этом сообщили в четверг ТАСС в суде.

Учредитель завода, 34-летний Денис Кокорин, был задержан вечером в среду, 19 июля. Ему предъявлены обвинения в невыплате зарплат, сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, и мошенничестве в особо крупном размере.

"Избрание меры пресечения назначено на 21 июля", - уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что Тагилстроевский районный суд отложил избрание Кокорину меры пресечения. "Рассмотрение вопроса о мере пресечения было отложено в среду на 72 часа", - напомнили в суде.

В ходе следствия установлено, что с декабря 2015 года по январь 2017 года на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий возникла задолженность по заработной плате перед более чем 200 работниками на сумму порядка 10 млн рублей. Сумма сокрытых средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов, по имеющимся данным, составила около 5 млн рублей. Кроме того, при изучении следователями финансово-хозяйственной деятельности завода выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 32 млн рублей.

Работники завода, где введена процедура банкротства, в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались, что им отказываются выдавать зарплату до тех пор, пока к руководству завода не обратится глава государства. Выплаты начались после поручения президента Генпрокуратуре провести проверку. В свою очередь СК начал ранее служебную проверку по факту волокиты при расследовании этого уголовного дела. На время проверки был отстранен от исполнения обязанностей руководитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.

По данным на 19 июля 2017 года, 173 сотрудникам завода выплачено порядка 11,9 млн рублей.