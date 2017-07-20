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Размытый ливнями мост на трассе Пермь - Екатеринбург восстановят к 26 июля

Новости Урала
20 июля, 9:21 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 20, июля. /ТАСС

В конструкцию моста внесут изменения

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ПЕРМЬ, 20 июля. /ТАСС/. Размытый продолжительными ливнями мост на федеральной трассе Пермь - Екатеринбург в Пермском крае будет восстановлен к 26 июля. Окончание срока работ откладывается на 5-6 дней из-за внесения изменений в конструкцию моста, сообщила в четверг пресс-служба губернатора Прикамья.

"Комиссия пересмотрела проектное решение, были внесены изменения в конструкцию шкафной стенки, таким образом пропускная способность уровня воды мостового перехода увеличится в два раза. Данное решение позволит в будущем при возникновении подобной ситуации пропустить дополнительный объем воды без повреждения конструкции", - привели слова начальника "Уралуправтодора" Алексея Борисова в пресс-службе.

Сообщение, что на федеральной автодороге Пермь - Екатеринбург в районе моста через реку Юг около 36 км трассы на дорожном полотне произошло проседание грунта, поступило в МЧС 7 июля около 12:40 по местному времени. По данным ведомства, проезд осуществляется по старой автомобильной дороге через поселок Бершеть. Ранее пресс- служба "Росавтодора" сообщала, что работы по восстановлению моста завершатся 20 июля.

По данным Министерства природных ресурсов Пермского края, подъем воды в реке Юг произошел в результате дождевого паводка и дополнительных попусков воды через дамбу в поселках Юг и Звездный. "Сброс воды осуществлялся постепенно, с помощью регулирования высоты затворов гидротехнического сооружения. Сделано это было для предотвращения переполнения пруда в Звездном и прорыва плотины", - пояснили в ведомстве.

В настоящий момент, по данным регионального управления МЧС, после сильных дождей на территории Пермского края остаются размытыми один участок автомобильной дороги и 4 моста в двух муниципальных районах.

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