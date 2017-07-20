Школа в ХМАО возместит 330 тыс. руб. сломавшему на перемене бедро ученику

Врач ЦСКА: Дзагоеву еще нужно время, чтобы набрать оптимальные кондицииСпорт 20 июля, 12:10
Шахматное восстание машин: как российский робот победил гроссмейстеровНаука 20 июля, 12:02
Шляхтин: ВФЛА сделает все, чтобы квалифицировавшиеся атлеты поехали на ЧМСпорт 20 июля, 11:56
На космодроме Восточный сменился гендиректорКосмос 20 июля, 11:51
Трансфер польского футболиста Рыбуса обошелся "Локомотиву" в €1,75 млнСпорт 20 июля, 11:34
Структура Сбербанка и АФК "Система" приобрели 100% акций аэропорта Республики АлтайСибирь 20 июля, 11:31
IAAF допустила еще восемь российских легкоатлетов до международных стартовСпорт 20 июля, 11:24
У парламента Молдавии начались столкновенияМеждународная панорама 20 июля, 11:16
Николишин: решение АХЛ отпустить игроков на ОИ поможет только сборным Канады и СШАСпорт 20 июля, 11:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Школа в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа по решению суда выплатит 330 тыс. рублей ученику, сломавшему бедро на перемене. Причиной несчастного случая стало нарушение правил охраны труда и техники безопасности со стороны учителя, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры округа.
В ведомстве отметили, что из-за полученной травмы мальчик проходит индивидуальное обучение на дому, передвигается на костылях, ему установлена группа инвалидности.
"Прокуратура Нижневартовского района провела проверку по факту получения травмы учащимся МБОУ (муниципального бюджетного образовательного учреждения - прим. ТАСС) "Излучинская общеобразовательная начальная школа №2". Установлено, что во время перемены в образовательном учреждении несовершеннолетний получил травму в виде перелома левой бедренной кости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокурор района обратился в суд с иском о взыскании со школы компенсации морального вреда, а также возмещении материального ущерба. "Решением суда оставленного без изменения апелляционной инстанцией, иск прокурора удовлетворен, с образовательного учреждения в пользу несовершеннолетнего взыскано 330 тыс. рублей", - добавили в прокуратуре.