Школа в ХМАО возместит 330 тыс. руб. сломавшему на перемене бедро ученику

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Школа в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа по решению суда выплатит 330 тыс. рублей ученику, сломавшему бедро на перемене. Причиной несчастного случая стало нарушение правил охраны труда и техники безопасности со стороны учителя, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры округа.

В ведомстве отметили, что из-за полученной травмы мальчик проходит индивидуальное обучение на дому, передвигается на костылях, ему установлена группа инвалидности.

"Прокуратура Нижневартовского района провела проверку по факту получения травмы учащимся МБОУ (муниципального бюджетного образовательного учреждения - прим. ТАСС) "Излучинская общеобразовательная начальная школа №2". Установлено, что во время перемены в образовательном учреждении несовершеннолетний получил травму в виде перелома левой бедренной кости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор района обратился в суд с иском о взыскании со школы компенсации морального вреда, а также возмещении материального ущерба. "Решением суда оставленного без изменения апелляционной инстанцией, иск прокурора удовлетворен, с образовательного учреждения в пользу несовершеннолетнего взыскано 330 тыс. рублей", - добавили в прокуратуре.