Несколько групп в детсадах Челябинска закрыты на карантин по менингиту

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Карантин по гнойному менингиту объявлен в двух группах двух детских дошкольных учреждениий Челябинска. Об этом ТАСС в четверг сообщила первый заместитель министра образования Елена Коузова.
"На сегодняшний день карантин по гнойному менингиту в Челябинске действует в двух группах двух детских садов. Оба учреждения работают, но те группы, в которых объявлен карантин, изолированы от других групп", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что воспитанник ясельной группы детского сада №393 в Челябинске скончался от менингита. С менингитом энтеровирусной этиологии в больнице в Челябинской области остаются пятеро воспитанников детского спортивного лагеря.
По словам консультанта управления медпомощи детям и матерям Министерства здравоохранения Челябинской области, выявленные случаи менингита имеют разные причины и между собой не связаны.
По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, менингит - это патология оболочек мозга, которая может быть вызвана различными заболеваниями. Гнойный менингит может быть вызван стрептококками, пневмококками, стафилококками, синегнойной палочкой, микробами кишечной группы.