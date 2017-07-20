Несколько групп в детсадах Челябинска закрыты на карантин по менингиту

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Карантин по гнойному менингиту объявлен в двух группах двух детских дошкольных учреждениий Челябинска. Об этом ТАСС в четверг сообщила первый заместитель министра образования Елена Коузова.

"На сегодняшний день карантин по гнойному менингиту в Челябинске действует в двух группах двух детских садов. Оба учреждения работают, но те группы, в которых объявлен карантин, изолированы от других групп", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что воспитанник ясельной группы детского сада №393 в Челябинске скончался от менингита. С менингитом энтеровирусной этиологии в больнице в Челябинской области остаются пятеро воспитанников детского спортивного лагеря.

По словам консультанта управления медпомощи детям и матерям Министерства здравоохранения Челябинской области, выявленные случаи менингита имеют разные причины и между собой не связаны.

По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, менингит - это патология оболочек мозга, которая может быть вызвана различными заболеваниями. Гнойный менингит может быть вызван стрептококками, пневмококками, стафилококками, синегнойной палочкой, микробами кишечной группы.