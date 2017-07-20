Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Несколько групп в детсадах Челябинска закрыты на карантин по менингиту

Новости Урала
20 июля, 12:00 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

С менингитом энтеровирусной этиологии в больнице в Челябинской области остаются пятеро воспитанников детского спортивного лагеря

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Карантин по гнойному менингиту объявлен в двух группах двух детских дошкольных учреждениий Челябинска. Об этом ТАСС в четверг сообщила первый заместитель министра образования Елена Коузова.

"На сегодняшний день карантин по гнойному менингиту в Челябинске действует в двух группах двух детских садов. Оба учреждения работают, но те группы, в которых объявлен карантин, изолированы от других групп", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что воспитанник ясельной группы детского сада №393 в Челябинске скончался от менингита. С менингитом энтеровирусной этиологии в больнице в Челябинской области остаются пятеро воспитанников детского спортивного лагеря.

По словам консультанта управления медпомощи детям и матерям Министерства здравоохранения Челябинской области, выявленные случаи менингита имеют разные причины и между собой не связаны.

По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, менингит - это патология оболочек мозга, которая может быть вызвана различными заболеваниями. Гнойный менингит может быть вызван стрептококками, пневмококками, стафилококками, синегнойной палочкой, микробами кишечной группы.

Смотрите также

Воспитанник детского сада в Челябинске скончался от менингита

Госпитализированные с менингитом из уральского лагеря дети заразились до заезда

СК проведет проверку по сообщениям о заболевших менингитом детях в уральском лагере

Менингит подтвердился у четырех из девяти детей, госпитализированных из лагеря на Урале

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Молдавия отказала в приеме самолетам с российскими артистами
2
Госдума установила предельный возраст для главврачей
3
"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФ
4
Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести
5
Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на G20 обсуждал тему усыновления
6
У парламента Молдавии начались столкновения
7
Гендиректор "Силовых машин" отправлен в отставку
Темы дня
Реклама