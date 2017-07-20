Один из разработчиков проекта Конституции РФ Михаил Кукушкин скончался в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Один из разработчиков проекта Конституции РФ Михаил Кукушкин скончался в среду в Екатеринбурге. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
"Профессор кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета Михаил Кукушкин ушел из жизни 19 июля. Он занимался разработкой проекта Конституции РФ 1993 года: принимал участие в Конституционном совещании, в деятельности рабочей группы по работе с результатами всенародного обсуждения проекта Конституции РФ, по итогам работы которой проект закона был вынесен на всенародное голосование", - сообщили в пресс-службе.
В 1965 году по приглашению ректора Кукушкин поступил на работу в Свердловский юридический институт на кафедру советского государственного права и советского строительства. Он прошел путь от преподавателя до профессора, заведующего кафедрой и ректора вуза.
В 1986 году он был назначен ректором Свердловского юридического института и проработал в этой должности 15 лет. Именно в эти годы Свердловский юридический институт получил статус академии и был переименован в Уральскую государственную юридическую академию. В 1989-1998 гг. Кукушкин был заведующим кафедры конституционного права. В этот период был издан первый кафедральный учебник по конституционному праву России.
Он являлся почетным профессором УрГЮУ, а в 2014 году институтом юстиции университета была учреждена стипендия имени профессора Кукушкина. Ему были присвоены почетные звания "Заслуженный юрист РФ" и "Почетный работник высшего образования России".