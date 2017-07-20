Челябинская область и Бишкек договорились сотрудничать в промышленной и торговой сферах

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Челябинская область и Бишкек будут сотрудничать в промышленной и торговой сферах, соглашение об этом подписали представители правительства российского региона и мэрии столицы Киргизии, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и мэр Бишкека Албек Ибраимов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Соглашение позволит выстроить более тесные связи между представителями бизнеса Южного Урала и столицы Кыргызстана", - рассказали в пресс-службе.

Документ предусматривает создание благоприятных условий для сотрудничества, расширение торговых связей, развитие инвестиционной деятельности, отношений в сфере образования, пищевой и перерабатывающей промышленности, культурных и гуманитарных связей, добавили в пресс-службе.

Товарооборот Челябинской области с Киргизией в 2016 году составил $94,1 млн (110,1% по отношению к 2015 году). В первом квартале 2017 года товарооборот составил $23,5 млн (148,7% по отношению к аналогичному периоду 2016 года). Основные статьи экспорта - продукция черной металлургии, продукты питания, товары народного потребления, основные статьи импорта - медь и изделия из нее, пластмассы, продукты питания.