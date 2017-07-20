Завод УГМК построит в Ревде Дворец ледовых видов спорта

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Дворец ледовых видов спорта появится в городе Ревда Свердловской области к сентябрю 2018 года, сообщила пресс-служба Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Арену построит местный Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ), входящий в структуру УГМК.
"Предприятие металлургического комплекса УГМК СУМЗ планирует к 1 сентября 2018 года построить в Ревде Дворец ледовых видов спорта "Металлург" в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и "УГМК-Холдинг" в сфере развития хоккейной инфраструктуры. Всего на строительство планируется потратить более 205 млн рублей. В четверг, 20 июля, состоится торжественная церемония закладки памятной капсулы в честь начала строительства дворца", - говорится в сообщении.
Проект предполагает строительство двухэтажного комплекса общей площадью 5,1 тыс. кв. м, в котором расположатся тренажерный зал, спортзал, сушильные и душевые зоны, раздевалки, кабинеты врача и персонала. Сообщается, что площадка с искусственным льдом размером 60 на 30 метров подойдет для проведения соревнований городского, областного и федерального уровней. "Здесь будут проводиться тренировки и соревнования по хоккею с шайбой и фигурному катанию для взрослых и детей, а также будут организованы часы свободного катания", - сообщает пресс-служба.
Предполагается, что дворец будет работать круглогодично с небольшим техническим перерывом.