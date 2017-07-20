Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Завод УГМК построит в Ревде Дворец ледовых видов спорта

Новости Урала
20 июля, 15:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, июля. /ТАСС

В двухэтажном комплексе площадью 5,1 тыс. кв. м расположатся тренажерный зал, спортзал, сушильные и душевые зоны, раздевалки, кабинеты врача и персонала

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Дворец ледовых видов спорта появится в городе Ревда Свердловской области к сентябрю 2018 года, сообщила пресс-служба Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Арену построит местный Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ), входящий в структуру УГМК.

"Предприятие металлургического комплекса УГМК СУМЗ планирует к 1 сентября 2018 года построить в Ревде Дворец ледовых видов спорта "Металлург" в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и "УГМК-Холдинг" в сфере развития хоккейной инфраструктуры. Всего на строительство планируется потратить более 205 млн рублей. В четверг, 20 июля, состоится торжественная церемония закладки памятной капсулы в честь начала строительства дворца", - говорится в сообщении.

Проект предполагает строительство двухэтажного комплекса общей площадью 5,1 тыс. кв. м, в котором расположатся тренажерный зал, спортзал, сушильные и душевые зоны, раздевалки, кабинеты врача и персонала. Сообщается, что площадка с искусственным льдом размером 60 на 30 метров подойдет для проведения соревнований городского, областного и федерального уровней. "Здесь будут проводиться тренировки и соревнования по хоккею с шайбой и фигурному катанию для взрослых и детей, а также будут организованы часы свободного катания", - сообщает пресс-служба.

Предполагается, что дворец будет работать круглогодично с небольшим техническим перерывом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева
2
В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности
3
ФРГ пересмотрит политику в отношении Турции
4
Путин не исключил помилования Изместьева
5
Путин осмотрел экспозицию в Национальном музее Марий Эл
6
Французская певица Барбара Велденс погибла на сцене от удара током
7
МИД РФ: решение арбитража в Гааге по Arctic Sunrise поощряет противоправные действия
Темы дня
Реклама