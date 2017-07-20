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Студия анимации откроется осенью в инновационном культурном центре на Урале

Новости Урала
20 июля, 15:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, июля. /ТАСС

Предполагается, что студия в Первоуральске станет площадкой не только для обучения детей, но и для создания профессиональных мультфильмов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Студия анимации начнет работу в культурном центре уральского города Первоуральска осенью 2017 года. Предполагается, что она станет площадкой не только для обучения детей, но и для создания профессиональных мультфильмов, сообщает в четверг департамент информационной политики Свердловской области.

"В инновационном культурном центре в Первоуральске идет подготовка к открытию студии анимации. Планируется, что она начнет работать уже осенью", - говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директора культурного центра Всеволода Караваева, студия анимации займет отдельный этаж и будет оборудована современной компьютерной техникой. "Под руководством профессиональных аниматоров ученики смогут освоить технологии сборки мультфильма и создания спецэффектов. Также будет работать профессиональная видеомонтажная студия и аудио-аппаратная для записи звука и окончательного сведения фильмов. Кроме того, у нас будут созданы условия для освоения нескольких направлений анимации, а также просмотровый кинозал, где можно будет увидеть результаты работы студии", - цитирует Караваева департамент информационной политики.

Ранее министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина рассказала ТАСС, что новая студия анимации планирует реализацию совместных проектов с аналогичным культурным центром в Калуге. В марте представители руководства центров заключили соглашение о сотрудничестве в области кинопроизводства. Учайкина отметила, что возглавит студию председатель регионального отделения Союза художников России Сергей Айнутдинов. Министр добавила, что власти не хотят превращать культурный центр в "очередной дворец культуры".

Идею создания подобных культурных центров в малых и средних городах России в 2012 году поддержал премьер- министр РФ Дмитрий Медведев. Было запущено три пилотных проекта: в Первоуральске центр был открыт в 2016 году, в Калуге - в марте, на острове Русский проект планируют запустить до конца 2017 года. Центры совмещают культурную и образовательную функции. Здесь проходят выставки современного искусства, концерты, кинопоказы, лекции, курсы, работают кружки.

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