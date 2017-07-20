Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС России направит более 2 млн рублей на ремонт пожарно-спасательных частей в Югре

Новости Урала
20 июля, 15:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, июля. /ТАСС

Средства направлены на текущий ремонт зданий, частичную замену отопительного оборудования, приобретение энергосберегающих ламп, установку теплосберегающих окон, проверку и ремонт приборов учета

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Более 2 млн рублей в 2017 году направлено МЧС России на ремонт пожарно-спасательных частей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"Более 2 млн рублей в 2017 году направлено МЧС России на ремонт пожарно-спасательных частей в Ханты-Мансийском округе. Выделенные финансовые средства направлены на текущий ремонт зданий, частичную замену отопительного оборудования, приобретение энергосберегающих ламп, установку теплосберегающих окон, проверку и ремонт приборов учета тепло-, водо- и электроснабжения, а также ремонт и обустройство помещений, в том числе мест отдыха личного состава", - сообщили там.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Югре Сергея Антонова, такая материальная поддержка имеет большое значение. "Пожарно-спасательные части - первые, кто реагирует на происшествия и чрезвычайные ситуации, для многих бойцов пожарная часть - это второй дом. Поэтому здесь должны быть созданы максимально комфортные условия несения службы", - сказал он.

В этом году проведен текущий ремонт в 21 пожарно-спасательной части, расположенной на территории округа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева
2
В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности
3
ФРГ пересмотрит политику в отношении Турции
4
Путин не исключил помилования Изместьева
5
Путин осмотрел экспозицию в Национальном музее Марий Эл
6
Французская певица Барбара Велденс погибла на сцене от удара током
7
МИД РФ: решение арбитража в Гааге по Arctic Sunrise поощряет противоправные действия
Темы дня
Реклама