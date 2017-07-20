МЧС России направит более 2 млн рублей на ремонт пожарно-спасательных частей в Югре

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Более 2 млн рублей в 2017 году направлено МЧС России на ремонт пожарно-спасательных частей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
"Более 2 млн рублей в 2017 году направлено МЧС России на ремонт пожарно-спасательных частей в Ханты-Мансийском округе. Выделенные финансовые средства направлены на текущий ремонт зданий, частичную замену отопительного оборудования, приобретение энергосберегающих ламп, установку теплосберегающих окон, проверку и ремонт приборов учета тепло-, водо- и электроснабжения, а также ремонт и обустройство помещений, в том числе мест отдыха личного состава", - сообщили там.
По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Югре Сергея Антонова, такая материальная поддержка имеет большое значение. "Пожарно-спасательные части - первые, кто реагирует на происшествия и чрезвычайные ситуации, для многих бойцов пожарная часть - это второй дом. Поэтому здесь должны быть созданы максимально комфортные условия несения службы", - сказал он.
В этом году проведен текущий ремонт в 21 пожарно-спасательной части, расположенной на территории округа.