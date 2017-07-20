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Свердловские власти: область готовится к чемпионату мира по футболу без сбоев

Новости Урала
20 июля, 16:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, июля. /ТАСС

В Екатеринбурге идет подготовка дорожно-транспортной инфраструктуры, разрабатывается новая транспортная логистика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Екатеринбург и Свердловская область ведут подготовку к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) в соответствии с графиком, все работы выполняются в срок, сообщила в четверг председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"Мы рассматривали вопрос о подготовке к ЧМ-2018 по футболу. Все намеченные организационные мероприятия выполняются в срок. Сбоев нет, все идет в соответствии с графиком. Качество тех работ, которые осуществляются, достаточно высокое", - сказала Бабушкина на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

В преддверии турнира, до которого осталось меньше года, в Екатеринбурге идет подготовка дорожно-транспортной инфраструктуры, разрабатывается новая транспортная логистика. Увеличена пропускная способность железнодорожного вокзала, Южного и Северного автовокзалов. Инфраструктура аэропорта Кольцово уже обладает достаточной инфраструктурой для приема пассажиров в период провидения матчей ЧМ-2018, полностью выполнены работы по реконструкции пассажирского терминала и системы электроснабжения аэропорта.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа. По прогнозам специалистов, 67% гостей и участников турнира предположительно будут добираться до Екатеринбурга авиатранспортом, еще 21% приедут по железной дороге, 3% используют автотранспорт.

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