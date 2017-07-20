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Депутаты на Урале усилят контроль за расходованием средств по отлову бродячих животных

Новости Урала
20 июля, 16:40 UTC+3

Ранее прокуратура Свердловской области начала проверку соблюдения в регионе законодательства по отлову бездомных собак

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© ТАСС

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области усилят контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на отлов и содержание бездомных животных. В этом году на эти цели из регионального бюджета выделено 105 млн рублей, сообщил в четверг председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления свердловского Заксобрания Михаил Ершов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По словам председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной, в регионе принят закон о полномочиях местных властей по отлову и содержанию собак. «Несколько раз комитет рассматривал эти вопросы, а также изучал, как муниципалитеты выполняют свои обязанности. Регион выделяет достаточно серьезные средства на решение этого вопроса», - добавила Бабушкина на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что прокуратура Свердловской области начала проверку соблюдения в регионе законодательства по отлову бездомных животных в связи с возросшим недовольством граждан по поводу того, как эта работа организована в муниципалитетах. 

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