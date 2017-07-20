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На воспитанника детсада на Урале опрокинули кастрюлю горячего супа

Новости Урала
20 июля, 17:45 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 20, июля. /ТАСС

Прокуратурой организована проверку

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Ребенок получил ожоги первой-второй степени в детском саду в городе Трехгорном Челябинской области. По предварительным данным, на него опрокинули кастрюлю с супом, проводится проверка, сообщили в четверг в пресс-центре областной прокуратуры.

"Прокуратура Челябинской области организовала проверку обстоятельств, при которых четырехлетний ребенок получил ожоги головы и спины первой-второй степени в детсаде города Трехгорный. По предварительной информации, на него опрокинули кастрюлю с супом", - пояснили в прокуратуре, не уточнив информацию о состоянии ребенка.

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