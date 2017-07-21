Прокуратура просит 12 лет заключения для жителя Екатеринбурга, избившего на улице сына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Государственный обвинитель от прокуратуры Орджоникидзевского района Екатеринбурга попросил в ходе судебных прений назначить жителю Екатеринбурга, обвиняемому в избиении в середине апреля сына на одной из улиц города, наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

"В ходе судебных прений государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания жителю Екатеринбурга в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года. В настоящее время судебное следствие завершено", - уточнили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, вечером 18 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке улиц Красных командиров и Космонавтов в Екатеринбурге несколько раз ударил сына головой об асфальт. За ребенка вступились очевидцы, которые спасли мальчика. Мужчина был задержан вечером 19 апреля по месту жительства. 21 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разыскать двух мужчин, спасших ребенка, и представить их к награде.