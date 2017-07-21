Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура просит 12 лет заключения для жителя Екатеринбурга, избившего на улице сына

Новости Урала
21 июля, 9:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, июля. /ТАСС

По версии следствия, вечером 18 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке улиц Красных командиров и Космонавтов несколько раз ударил ребенка головой об асфальт

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ТАСС/Григорий Сысоев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Государственный обвинитель от прокуратуры Орджоникидзевского района Екатеринбурга попросил в ходе судебных прений назначить жителю Екатеринбурга, обвиняемому в избиении в середине апреля сына на одной из улиц города, наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

"В ходе судебных прений государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания жителю Екатеринбурга в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года. В настоящее время судебное следствие завершено", - уточнили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, вечером 18 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке улиц Красных командиров и Космонавтов в Екатеринбурге несколько раз ударил сына головой об асфальт. За ребенка вступились очевидцы, которые спасли мальчика. Мужчина был задержан вечером 19 апреля по месту жительства. 21 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разыскать двух мужчин, спасших ребенка, и представить их к награде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФ
2
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
3
Жириновский предлагает начинать учебный год с 1 октября
4
В Екатеринбурге ограблен банк на 3,5 млн рублей
5
Полиция ищет неизвестного, стрелявшего в мужчину на востоке Москвы
6
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Новости партнеров
Реклама