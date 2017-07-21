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Кандидат в свердловские губернаторы Дмитрий Сергин сдал подписи "муниципального фильтра"

Новости Урала
21 июля, 10:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУГ ЕКАТЕРИНБУГ 21, июля. /ТАСС

Сдать листы с подписями в свою поддержку кандидаты должны до 26 июля

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ЕКАТЕРИНБУГ, 21 июля. /ТАСС/. Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин, выдвинутый Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, подал в областную избирательную комиссию документы и листы поддержки выдвижения для регистрации в качестве кандидата. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе областного избиркома.

"Дмитрий Сергин, выдвинутый Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, сдал в облизбирком пакет документов для регистрации, в том числе листы поддержки своего выдвижения. Теперь у облизбиркома на их проверку есть десять дней, после чего комиссией будет принято решение о регистрации кандидата или же отказе в ней", - уточнили в пресс-службе.

Претендентам на участие в выборах главы региона необходимо пройти так называемый "муниципальный фильтр" - собрать не менее 126 и не более 132 подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов. Сдать в избирком листы с подписями в свою поддержку они должны до 26 июля. Первым в регионе документы и подписи для прохождения муниципального фильтра сдал депутат Госдумы РФ Игорь Торощин, выдвинутый от ЛДПР.

О претендентах

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября. На сегодняшний день об участии в выборах главы региона заявили десять человек: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"), председатель общероссийской общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" Виктор Костромин ("Народ против коррупции"), мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ("Яблоко"), призер Олимпийских игр 2004 года Олеся Красномовец ("Патриоты России"), юрист Иван Волков ("Российский общенародный союз").

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