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Прокуратура обжаловала условный срок экс-директору тюменского "Водоканала"

Новости Урала
21 июля, 10:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, июля. /ТАСС

Дмитрий Антонов был признан виновным в получении взятки в 1,8 млн рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Прокуратура Центрального округа Тюмени внесла апелляционное представление на приговор бывшему гендиректору тюменского "Водоканала" Дмитрию Антонову, который получил условный срок за взятку в 1,8 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"В суде прокуратура Центрального округа просила назначить Антонову 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф 9 млн рублей. Кроме того, лишить его права занимать должности в унитарных муниципальных предприятиях на срок 12 лет. Прокуратура предлагала оставить арест на имущество осужденного (две квартиры, два нежилых помещения и две иномарки) до исполнения наказания в виде штрафа. Суд же назначил ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года без штрафа с лишением права заниматься деятельностью, не согласившись с данным приговором прокуратура обжаловала его", - сказали в пресс-службе.

Апелляционное представление будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда.

По версии следствия, в 2016 году ООО "РСУ Тюмень" на основании договоров подряда выполняло работы по строительству, капитальному ремонту, реконструкции водопроводов, техническому обслуживанию и аварийному прикрытию сетей, принадлежащих "Водоканалу". За заключение в будущем с "РСУ Тюмень" выгодных договоров подряда, беспрепятственное подписание актов приемки, справок о стоимости выполненных работ Антонов в период с 1 октября 2016 года по 24 января 2017 года неоднократно требовал у представителя подрядной организации денежные средства в размере 1,8 млн рублей. Представитель подрядчика обратился в УФСБ России по Тюменской области.

Передача гендиректору части взятки в 200 тыс. рублей прошла под контролем оперативных сотрудников 14 февраля 2017 года. Антонов был задержан и по решению суда заключен под стражу. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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