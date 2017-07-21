Суд 1 августа рассмотрит апелляцию на приговор экс-главе УФНС Зауралья Касьяненко

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ТАСС, 21 июля. Курганский областной суд 1 августа рассмотрит апелляцию на приговор бывшему главе управления ФНС (УФНС) России по Курганской области Юрию Касьяненко, приговоренному к трем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий.
"Рассмотрение апелляции состоится 1 августа", - сообщили в пятницу ТАСС в суде.
Ранее сообщалось, что в апелляционной жалобе Касьяненко и его адвокат просят об условном лишении свободы.
Курганский городской суд 29 июня приговорил Касьяненко к лишению свободы за превышение должностных полномочий. Как сообщила пресс-служба суда, он полностью признал вину.
Следствие установило, что, будучи руководителем регионального УНФС, Касьяненко вместе с начальником контрольного отдела ведомства Ольгой Киселевой-Захаровой в период с 10 апреля по 30 июля 2014 года провел формальную выездную налоговую проверку в отношении коммерческой организации, с директором которой Касьяненко состоял в дружеских отношениях. По результатам проверки доначисленная сумма неуплаченных налогов не превысила 10 млн рублей, в то время как прогнозируемая сумма доначисления неуплаченных налогов составляла более 59,6 млн рублей.
Киселева-Захарова, также признанная виновной в превышении должностных полномочий, приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Кроме того, она лишена права занимать должности в государственных органах сроком на три года.