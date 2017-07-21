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Школьника из Кургана могут привлечь к ответственности за чужой пост с нацисткой символикой

Новости Урала
21 июля, 11:03 UTC+3 ТАСС

В полиции считают, что подросток должен был сразу удалить пост, сделанный на его странице другим пользователем

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ТАСС, 21 июля. УМВД России по Кургану возбудило административное дело в отношении подростка, на странице которого в социальной сети был найден пост с демонстрацией нацисткой символики, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе областного управления МВД. При этом сам школьник утверждает, что запись на странице в социальной сети разместил не он.

"Я смотрю - на скрине в акте не мое имя, но страница моя. То бишь мне скинули это на стену 23 июня в 12 (по местному времени - прим. ТАСС), а в 17 уже был сделан скрин", - говорится в сообщении подростка на его странице в социальной сети "Вконтакте".

В пресс-службе УМВД России по Курганской области ТАСС пояснили, что, согласно заключению эксперта, изображения на странице подростка в соцсети являются нацистской символикой. "Пользователь соцсетей должен сделать свою страницу недоступной для других. А эту информацию он должен был сразу удалить", - отметили в УМВД.

Факт демонстрирования нацистской атрибутики был выявлен сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области в ходе мониторинга социальных сетей. "По данному факту УМВД России по городу Кургану возбуждено административное производство по статье КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики <…>". Материалы направлены для рассмотрения на комиссию по делам несовершеннолетних", - уточнили в пресс-службе полиции, добавив, что теперь школьник может быть поставлен на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

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