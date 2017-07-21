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В Югре выявлена группа, которая незаконно обналичила более 300 млн рублей

Новости Урала
21 июля, 11:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, июля. /ТАСС

Финансовые операции члены группы совершали через фирмы-однодневки

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Полицейские пресекли в Сургуте противоправную деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном образовании фиктивных коммерческих организаций с целью обналичивания более 300 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

"Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Сургуту в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлена группа, участники которой через фирмы-однодневки совершали незаконные финансовые операции", - отметили в управлении.

В отношении предполагаемого организатора группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконное образование юридического лица", санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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