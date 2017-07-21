Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Челябинской области

Новости Урала
21 июля, 11:55 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 21, июля. /ТАСС

Происшествие произошло на 1798 км автодороги Москва - Челябинск

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Чебаркульском районе Челябинской области, жертвами которого стали четыре человека, в том числе подросток, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло накануне.

"На 1798 км автодороги Москва - Челябинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины "Газель" и большегруза Volvo. В результате аварии водитель "Газели" 1960 года рождения, пассажиры: женщина 1967 года рождения, мужчина 1997 года рождения и подросток 2002 года рождения - от полученных травм скончались. В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - сказали в полиции.

Сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Чебаркульский" установили, что водитель автомашины "Газель" при повороте налево не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с большегрузным автомобилем "Вольво".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФ
2
Полиция ищет неизвестного, стрелявшего в мужчину на востоке Москвы
3
Минобрнауки не планирует сдвигать начало учебного года на 1 октября
4
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
5
Госдума приняла закон о мерах против нелегальных сим-карт
6
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама