Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Челябинской области

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Чебаркульском районе Челябинской области, жертвами которого стали четыре человека, в том числе подросток, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального главка МВД.
В ведомстве уточнили, что ДТП произошло накануне.
"На 1798 км автодороги Москва - Челябинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины "Газель" и большегруза Volvo. В результате аварии водитель "Газели" 1960 года рождения, пассажиры: женщина 1967 года рождения, мужчина 1997 года рождения и подросток 2002 года рождения - от полученных травм скончались. В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - сказали в полиции.
Сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Чебаркульский" установили, что водитель автомашины "Газель" при повороте налево не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с большегрузным автомобилем "Вольво".