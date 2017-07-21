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"Уралэлектротяжмаш" полностью погасил долги по зарплате на 26 млн рублей

Новости Урала
21 июля, 11:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля./ТАСС

Директор предприятия оштрафован на 20 тыс. рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля./ТАСС/. Предприятие "Уралэлектротяжмаш" в Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры полностью погасило задолженность по заработной плате перед работниками на сумму свыше 26 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура Екатеринбурга провела проверку по факту нарушения трудовых прав работников АО "Уралэлектротяжмаш". В результате принятых мер задолженность по заработной плате на сумму свыше 12,1 млн рублей за май 2017 года погашена 17 июля 2017 года, а задолженность за июнь 2017 года в сумме 14,6 млн рублей погашена накануне, 20 июля 2017 года", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура внесла представление руководителю предприятия об устранении нарушений трудового законодательства, по результатам рассмотрения которого должностное лицо предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении директора прокуратура возбудила административное дело по статье КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение", по результатам рассмотрения которого директор оштрафован на 20 тыс. рублей.

Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении в отношении АО "Уралэлектротяжмаш" по статье КоАП РФ "Неполная выплата в установленный срок заработной платы", по результатам рассмотрения которого предприятие оштрафовано на 45 тыс. рублей.

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