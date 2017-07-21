Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Предприятия "Сургутнефтегаза" из-за грозы оставались без электричества

Новости Урала
21 июля, 12:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, июля. /ТАСС

Информация о нарушении технологических процессов не поступала.

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Предприятия "Сургутнефтегаза" непродолжительное время оставались без электричества из-за грозы, сообщает ситуационно- аналитический центр Минэнерго России.

"Сегодня в 10:21 при грозе действием защит отключилась ВЛ 110 кВ "Полоцкая - Агат" (ДЗО ПАО "Россети" - АО "Тюменьэнерго" - прим. ТАСС). Без электроснабжения оставались предприятия ОАО "Сургутнефтегаз" - 45 МВт", - сообщили там.

По данным центра, в 10:25 всем потребителям подано напряжение. Информация о нарушении технологических процессов не поступала.

По данным ГУ МЧС по региону, опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются. "В течение суток по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре ожидаются переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем от +25 до +30", - сообщили там.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
2
Сильные дожди с грозой в Москве продлятся до вечера пятницы
3
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
4
Прощай, оружие: что означает отказ США от программы ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии
5
Минобрнауки не планирует сдвигать начало учебного года на 1 октября
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама