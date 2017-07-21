Предприятия "Сургутнефтегаза" из-за грозы оставались без электричества

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Предприятия "Сургутнефтегаза" непродолжительное время оставались без электричества из-за грозы, сообщает ситуационно- аналитический центр Минэнерго России.
"Сегодня в 10:21 при грозе действием защит отключилась ВЛ 110 кВ "Полоцкая - Агат" (ДЗО ПАО "Россети" - АО "Тюменьэнерго" - прим. ТАСС). Без электроснабжения оставались предприятия ОАО "Сургутнефтегаз" - 45 МВт", - сообщили там.
По данным центра, в 10:25 всем потребителям подано напряжение. Информация о нарушении технологических процессов не поступала.
По данным ГУ МЧС по региону, опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются. "В течение суток по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре ожидаются переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем от +25 до +30", - сообщили там.