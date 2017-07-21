Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области из-за града, гроз и ливней

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 июля. /ТАСС/. МЧС распространило штормовое предупреждение в связи с ливнями, крупным градом и шквалистым ветром, которые ожидаются 22 июля в Челябинской области.
"[В субботу], 22 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении Главного управления МЧС по региону.
Спасатели рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте, машины парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Местным жителям советуют во время непогоды не прятаться под деревьями, избегать разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.
Прошедшие в Челябинской области в июне-июле грозы и град уже стали причиной сельскохозяйственных потерь. Как сообщалось ранее, ураган сорвал теплицы в Чурилово на площади 5 га. В Варненском районе град повредил растения на площади более 2 тыс. га, в Брединском районе от града пострадали порядка 15 тыс. га зерновых культур. Вместе с тем в областном Минсельхозе считают, что аграрии соберут урожай не ниже прошлого года, когда было намолочено 1,8 млн тонн зерна.