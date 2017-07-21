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Избирком Екатеринбурга попросил прокуратуру проверить призывы о бойкоте выборов

Новости Урала
21 июля, 13:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, июля. /ТАСС

Такие призывы могут повлиять на явку избирателей, считает глава горизбиркома Илья Захаров

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Илья Захаров

Илья Захаров

© ТАСС/Антон Буценко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Екатеринбурга попросила прокуратуру проверить законность призывов к бойкотированию выборов губернатора Свердловской области. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель горизбиркома Илья Захаров.

"Состоялось заседание рабочей группы администрации Екатеринбурга по подготовке и проведению выборов губернатора Свердловской области с участием председателя облизбиркома Валерия Чайникова, представителей прокуратуры, УМВД. Был поднят вопрос о том, что есть призывы бойкотировать выборы. Мы обратились к силовым структурам, чтобы они этот вопрос взяли себе на заметку, являются ли такие призывы нарушением законодательства", - сказал Захаров.

По его словам, речь, в частности, шла о призывах мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана бойкотировать выборы. "С формальной точки зрения такие призывы не нарушают законодательство, но могут повлиять на явку избирателей", - уточнил собеседник агентства.

Захаров отметил, что избирком Екатеринбурга не планирует направлять в прокуратуру письменное обращение. "Я считаю, что вполне достаточно, что такое обращение прозвучало устно в ходе заседания представительной рабочей группы", - пояснил он.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября. На сегодняшний день об участии в выборах главы региона заявили десять человек: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"), председатель общероссийской общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" Виктор Костромин ("Народ против коррупции"), мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ("Яблоко"), призер Олимпийских игр 2004 года Олеся Красномовец ("Патриоты России"), юрист Иван Волков ("Российский общенародный союз").

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