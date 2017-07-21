В Екатеринбурге горит металлический ангар на площади 300 квадратных метров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Площадь пожара в металлическом ангаре в Екатеринбурге увеличилась с 300 до 1 тыс. квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
"На месте пожара уже работает 29 единиц техники, 72 человека. Для оценки обстановки с воздуха направлены специалисты с беспилотным летательным аппаратом. Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. На складе находятся продукты питания", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, пострадавших нет.