Крупный пожар в ангаре в Екатеринбурге потушен

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Пожар в металлическом ангаре в Екатеринбурге на площади 1,2 тыс. квадратных метров потушен, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. В тушении пожара участвовали 72 человека.
"Пожар на складе в Екатеринбурге потушен. Пожарные защитили соседний склад от огня, вплотную примыкающий к горящему складу. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. По уточненной информации, до прибытия пожарно- спасательных подразделений из горящего склада самостоятельно эвакуировались 20 человек", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.
Ранее ТАСС сообщал о возгорании в металлическом ангаре в Екатеринбурге. На складе хранились продукты питания. Для оценки обстановки с воздуха привлекались специалисты с беспилотным летательным аппаратом.